Altın piyasasında sert yükseliş sürüyor. Gelen verilere göre gram altın 4.558 liraya çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda ons altın ve dolar kurundaki artış, gram altındaki rekor yükselişte etkili oldu.

Piyasalardan alınan son verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 4.561,76 TL (alış) / 4.561,32 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 29.176,03 TL / 29.726,79 TL

Tam Altın: 29.469,00 TL / 29.692,00 TL

Çeyrek Altın: 7.294,01 TL / 7.454,49 TL

Yarım Altın: 14.529,73 TL / 14.895,80 TL

Ata Altın: 29.883,04 TL / 30.628,87 TL

14 Ayar Bilezik Grami: 2.478,83 TL / 3.462,64 TL

22 Ayar Bilezik Grami: 4.123,60 TL / 4.345,01 TL

Gremse Altın: 73.400,00 TL / 74.116,00 TL

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin değerlendirmede bulundu. Memiş, “Gram altın 4.500 lira seviyesinde. 2025 yılında kırmızı çizgimiz 4.500 lira seviyesiydi ve bu seviye görüldü. Şu an ikinci kritik direnç seviyemiz 4.650 lira olacak. Ev veya araba alacaklar satış yapabilir, ancak ihtiyacı olmayanlar için satış önerilmiyor. Kasım ayına kadar yükselişler devam edebilir” ifadelerini kullandı.

NOT: Yatırım Tavsiyesi Değildir!