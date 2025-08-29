Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çöplüçiftliği, Başpınar ve Bektaşlı köylerinde bulunan şehitlerin mezarlarını bakım ve onarımdan geçirdi.

Komutanlık ekipleri, şehitler Mevlüt Gökdemir, Savaş Gümüş, Piyade Çavuş Alper Koca ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halim Bulut’un mezarlarını temizleyerek çevre düzenlemesi yaptı ve yıpranan bayrakları yenileriyle değiştirdi.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerle şehitlerin anısını yaşatmayı ve vatandaşlara vatan sevgisi ile milli bilinci hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.