İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 Ağustos ayında yapılan norm fazlası öğretmen atamalarında uygulanan ilçe grubu sisteminin mağduriyetlere yol açtığını belirterek, “Resen atama zulüm olmasın” uyarısında bulundu.

Kabayel, yaptığı açıklamada, ilçe gruplarının yönetmelikle belirlenmesi gerektiğini ancak Bakanlık tarafından coğrafi koşullar ve ulaşım imkanları gibi kriterler dikkate alınmadan ilçe gruplarının oluşturulduğunu söyledi.

Kabayel, bunun hem mevzuata aykırı olduğunu hem de öğretmenlerin uzak ilçelere atanması nedeniyle mağduriyet yarattığını vurguladı.

Özellikle Ankara örneğini veren Kabayel, “Elmadağ ile Ayaş ilçeleri aynı ilçe grubu içinde yer alıyor. Ancak iki ilçe arasında yaklaşık 115 kilometre mesafe bulunmakta olup, gidiş-geliş öğretmenlerimiz için son derece zordur. Bu durum, aile bütünlüğünün korunması ilkesine de uymamaktadır” dedi.

Kabayel, ilçe gruplarının yeniden gözden geçirilmesi ve yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, mağduriyetlerin önüne geçilmesini istedi.

Ayrıca, norm güncellemesi yapılmadan re’sen atamaların gerçekleştirilmesinin de sorun yarattığını belirten Kabayel, şunları kaydetti: “Yeni eğitim ve öğretim yılında okulların norm sayılarında değişiklik olacaktır. Norm güncellemesi yapılmadan yapılan atamalar, öğretmenlerimizin yeniden norm fazlası olmasına ya da aynı branşta yeniden öğretmen ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açabilir.”