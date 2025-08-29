Milli takım seçmelerinde gerçekleştirilen 3 büyük turnuvada şampiyon olarak sikletinde en yüksek puanı elde eden Karadaş, 12–21 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada hem ülkeyi hem de ilçesini temsil edecek.

Başarısının ardından Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın’ı ziyaret eden Karadaş, kazandığı kupayı Yalçın’a takdim etti. Kupa, ilçeye kazandırılan diğer başarı kupalarının yanına konuldu.

Başkan Yalçın, sporcunun istikrarlı başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Akdağmadeni’mizin adını uluslararası arenada gururla temsil edecek sporcumuz Rabia Karadaş’ı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın azmi ve başarıları bizlere büyük mutluluk veriyor. Belediye olarak gençlerimizin spora yönelmesi ve başarılarını artırmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası’nda da sporcumuza üstün başarılar diliyor, yeni bir madalya ile başarılarını taçlandırmasını bekliyorum.”