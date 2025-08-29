Müdürlük toplantı salonunda yapılan toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Birimi Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti.
Merkez ve ilçe hastanelerindeki yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım servislerinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ele alındı.
Toplantıda yoğun bakım hizmetleriyle ilgili karşılaşılan sorunlar tartışılırken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı ve iyileştirme önerileri paylaşıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplantıların düzenli olarak yapıldığını ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.
Muhabir: Selma Şahin