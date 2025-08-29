Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan ile birlikte Şahmuratlı ve İdrisli köyleri sınırları içerisindeki Kerkenes Harabelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Canpolat, araziyi saran ve yaklaşık 4 kilometreyi bulan sur kalıntılarını yerinde görerek, harabelerin tamamen gün ışığına çıkarılması çalışmaları hakkında Koordinatör Başkan Prof. Dr. Şevket Dönmez, arkeologlar Zeynep Günbilen ve Berra İrem Çakır ile Bakanlık temsilcisi Hasan Uğuz’dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında kazı çalışmalarında görev yapan ekibe kolaylıklar dileyen Kaymakam Canpolat, çalışmaların önemine dikkat çekti ve desteklerini iletti.