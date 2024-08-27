Tara Mamedova, 1983 yılında Kırgızistan'ın Kök-Yangak şehrinde dünyaya geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ailesiyle birlikte Rusya'nın Saratov şehrine göç eden Mamedova, burada yaşamını sürdürmeye başladı. Eğitimine Moskova Yaroslavl'daki Yaroslavl Müzik ve Sanat Okulu'nda devam eden Mamedova, müzik, dans ve tiyatro alanlarında eğitim aldı. Sanata olan ilgisini annesinden miras alan Mamedova, müzik kariyerine Fransa'da aldığı konservatuar eğitimiyle adım attı.

1983 doğumlu olan Tara Mamedova, 2024 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Tara Mamedova, Kırgızistan'ın Kök-Yangak şehrinde doğdu, daha sonra ailesiyle birlikte Rusya'nın Saratov şehrine yerleşti.

Müzik, dans ve tiyatro alanlarında geniş bir eğitim geçmişine sahip olan Tara Mamedova, 2010 yılında müzik kariyerine adım attı. 2015 yılında ilk albümünü yayınlayan sanatçı, 2018'de "Live Studio Session İstanbul" ve 2021'de "Giran" albümleriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Kürtçe, Fransızca, Türkçe, Soranice ve Zazaca dillerinde şarkılar seslendiren Mamedova, müzik kariyerini İstanbul'da sürdürmekte ve bir çocuk annesi olarak hayatına devam etmektedir. Türkiye'de birçok konser vermiş ve çeşitli projelerde yer almıştır.