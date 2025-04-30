Ailenin üçüncü çocuğu olan Erbakan, eğitim hayatını da babasının izinden giderek disiplinli ve donanımlı şekilde sürdürdü. Ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlayan Erbakan, lise öğrenimini Ankara Ayrancı Lisesi’nde bitirdi. Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden üstün başarıyla mezun olan Erbakan, yüksek lisans eğitimine İngiltere’de başladı. Ancak annesi Nermin Erbakan’ın vefatı üzerine Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Yüksek lisansını mezun olduğu üniversitenin aynı bölümünde tamamladıktan sonra, yine Başkent Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yaparak “Dr.” unvanını aldı.

Siyasi ve sosyal çalışmalara genç yaşta adım atan Erbakan, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi bünyesinde özellikle gençlik kollarında aktif roller üstlendi. Babasının vefatının ardından, onun adını yaşatmak amacıyla kurulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlendi.

Dr. Fatih Erbakan, 23 Kasım 2018 tarihinde 99 kişilik kurucu heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi’ni kurarak siyasi liderliğini resmileştirdi. Parti, kurulduğu günden bu yana "Milli Görüş" çizgisini savunarak siyasi arenada etkinliğini artırmayı sürdürüyor.