Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı olan Tansu Çiller'in kim olduğu, nereli olduğu ve yaşının kaç olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar:

Tansu Çiller, Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biridir. 24 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ABD'de ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili olarak başlamıştır. Ekonomist kimliğiyle tanınan Çiller, 1993-1996 yılları arasında Türkiye'nin 22. Başbakanı olarak görev yapmıştır. Bu görevi üstlenerek Türkiye'de bir kadının başbakanlık görevini ilk defa üstlenen kişi olmuştur.

Ancak, Çiller'in ekonomi politikaları ve dış politikadaki bazı kararları eleştirilere maruz kalmıştır. 1996 yılında DYP liderliğinden ayrıldıktan sonra siyasi yaşantısına bağımsız bir milletvekili olarak devam etmiştir.

Tansu Çiller, İstanbul doğumludur ve yazının hazırlandığı tarihte 77 yaşındadır