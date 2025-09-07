Sağanak sonrası çamura saplanan araç mahsur kaldı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Bektaş G. idaresindeki 06 AP 7761 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı.

Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü 3 Yaralı! (3)

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Birsen G. ve Zeynep A. araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü 3 Yaralı! (1)

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahale sonrası Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA