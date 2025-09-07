Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Boğazkale İl Yolu’nun 23. kilometresinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu denetimlerde hem sürücülerin hem de yolcuların emniyet kemeri takmaları ve çocukların güvenliği için koruyucu emniyet sistemlerinin kullanılması konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla bu tür uygulamaların yol güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatılmakta, çocukların ise yaşlarına uygun koruyucu emniyet tertibatlarında seyahat etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Trafik güvenliğine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, önümüzdeki dönemde de benzer çalışmalarla vatandaşları bilgilendirmeyi ve trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.