Eskişehir’de ambulansı kilometrelerce kovalayan baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Y.F.K. ve babası T.K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Baba-oğul emniyetteki işlemelerinden sonra ters kelepçeli bir şekilde adliyeye gönderildi.

Tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak Yusuf Furkan K. ve babası Tarık K. tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.