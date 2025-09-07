Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık verilerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı bugün itibarıyla Yozgat dahil 81 ilde hayata geçirdi.

Alınan karar doğrultusunda eczanelerde yapılan temel sağlık ölçümleri artık doğrudan e-Nabız sistemine kaydedilecek.

Böylece hem vatandaşlar kendi sağlık değerlerine anlık olarak ulaşabilecek hem de doktorlar özellikle kronik hastalıkların takibini çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Hangi Ölçümler Yer Alıyor?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun düzenlemesine göre, eczanelerde yapılan;

Ateş ölçümü, tansiyon ölçümü, boy ve kilo ölçümü, bel çevresi ölçümü, gibi temel sağlık verileri, “Reçetem” uygulaması üzerinden sisteme işlenecek ve anında e-Nabız’a yansıyacak.

Kronik Hastalıklar Takip Ediliyor!

Sağlık uzmanları, uygulamanın özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi kronik hastalıkların takibinde büyük kolaylık sağlayacağını vurguluyor. Doktorlar, hastalarının güncel sağlık değerlerini düzenli şekilde görebilecek, bu sayede olası risklere karşı erken müdahale imkanı artacak.

Daha önce yalnızca ateş ve tansiyon ölçümü yapılmasına izin verilen eczaneler, yeni düzenleme ile birlikte vatandaşların sağlık verilerinin kayıt altına alındığı önemli bir merkez haline geliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladığını ve vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştıracağını belirtti.