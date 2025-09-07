Yozgat Valiliği, personeline yönelik düzenlenen “Kanser Farkındalık Eğitimi” ile sağlık bilincini artırmayı hedefledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim programı Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hizmet içi eğitim kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından yürütülen seminerde, özellikle kadın personelin kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Açıklamada, erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekilerek, katılımcıların bilinçlendirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

Valilik yetkilileri, eğitimle hem personelin kendi sağlıklarına dair farkındalıklarının artırılmasının hem de kurumsal sağlık kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.