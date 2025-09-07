Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, 2025–2026 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını aktardı.

Adıgözel, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın heyecanı içerisindeyiz. 2025–2026 eğitim yılının; kıymetli öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu vesileyle; Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin donanımlı, ahlaklı, milli ve manevi değerlerle yetişmesi en büyük arzumuzdur. Eğitim sistemimizin, yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda karakter inşasına, milli birlik ve beraberlik şuuruna da hizmet etmesini önemsiyoruz. 2025–2026 eğitim yılının; adaletli, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel ve değer odaklı bir anlayışla sürdürülmesini temenni ediyoruz. Eğitim ordusunun neferleri olan öğretmenlerimize sağlık, sabır ve başarılar diliyoruz. Öğrencilerimize ise azim, gayret ve huzur dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Eğitimde gözlemledikleri eksiklikler hakkında da açıklama yapan Adıgözel, “Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, her yeni dönemde dile getirilmesine rağmen çözüm bekleyen birçok yapısal problem ne yazık ki hâlâ yerinde durmaktadır: Müfredat Sorunu: Öğrencilerimize yoğun ve ezbere dayalı müfredatlar yüklenmekte, bu da öğrenmenin kalitesini düşürmektedir. Milli ve manevi değerlerimizin yeterince yansıtılmadığı bir içerik, nesiller arası kopukluklara sebep olmaktadır. Okullar Arası Fırsat Eşitsizliği: Şehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasında ciddi anlamda altyapı, donanım ve öğretmen dağılımı eşitsizliği mevcuttur. Bu durum, eğitimde adalet ilkesine zarar vermektedir. Öğretmenlerin Özlük Hakları: Öğretmenlerimizin maaş, tayin ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması elzemdir. Atanamayan öğretmenler konusu da hâlâ önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Okul Güvenliği ve Rehberlik Hizmetleri: Okullarda güvenli bir ortam oluşturulması ve öğrencilerin psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eksikliklere çözüm önerileri de sunan Adıgözel, “Yeniden Refah Partisi olarak bizler, ‘Erdemli Nesiller, Güçlü Türkiye’ hedefiyle hareket ediyor; eğitimde milli, manevi, ahlaki ve çağın gereklerine uygun bir dönüşümün gerekliliğine inanıyoruz. Eğitim sistemimizin bir siyasi ideolojinin değil, milletimizin ortak aklının ürünü olması gerektiğini savunuyoruz. Eğitim yalnızca bir bakanlığın değil; tüm toplumun sorumluluğudur. Bizler Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak, bu alanda yapılacak her yapıcı adımın destekçisi; her yanlış uygulamanın da takipçisi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; 2025–2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diler, sağlık, başarı ve huzur dolu bir dönem temenni ederim” şeklinde konuştu.