İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta sahne gösterisi yapan Manifest grubunun konserinde sergilenen dans ve gösteriler için “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlattı.

Konser görüntülerinin incelendiği ve ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bildirildi.