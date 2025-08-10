Bazı ülkelerde araç sürücülerinin hız kameralarından kurtulmak için dikiz aynalarına mandal astıkları iddiası, sosyal medyada yeniden gündem oldu. “8 bin liralık ceza tarih oluyor” söylemi, kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

Mandal Cezayı Önlüyor

Sosyal medyada dolaşan videolara göre, araç dikiz aynasına asılan bir mandal ya da küçük obje, bazı hız kameralarının ışık sensörlerini etkileyerek plakanın net okunmasını zorlaştırabiliyor.

İddiaya göre bu yöntem, özellikle gece sürüşlerinde, arkadan gelen flaşlı radar sistemlerinde etkili oluyor.

Ancak uzmanlar, bunun bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve modern hız kameralarının böyle basit nesnelerden etkilenmediğini söylüyor.

Mandal Yasağı

Birçok ülkede sürücünün görüşünü engelleyecek herhangi bir nesne bulundurmak yasak. Yani mandal hilesi hız kameralarından kurtarmasa bile farklı bir trafik cezasına neden olabilir.

Örneğin bazı Avrupa ülkelerinde bu ihlalin cezası 150 euro (yaklaşık 5 bin 400 lira).

Uzmanlar Uyarıyor: “Riskli”

Trafik güvenliği uzmanları, mandal asmanın güvenilir bir çözüm olmadığını ve tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Araç içinde gereksiz objelerin kaza anında ciddi risk yaratabileceğini belirten uzmanlar, en etkili yöntemin yasal hız sınırlarına uymak olduğunu hatırlatıyor.