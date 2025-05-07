Brent petrol fiyatlarının gerilemesi ve döviz kurlarındaki düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

7 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruşluk indirime gidildi. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, brent petrolün varil fiyatının son günlerde 80 dolar seviyesinin altına gerilemesi ve Türk lirasının döviz karşısında bir miktar değer kazanması, motorin fiyatlarında indirime zemin hazırladı.

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni fiyatlar, Yozgat genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıdı.

2025 yılı başından bu yana küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmaları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, OPEC+ kararları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de ise akaryakıt fiyatları, hem uluslararası petrol fiyatları hem de döviz kuru hareketliliği doğrultusunda belirleniyor.

YOZGAT’TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 MAYIS 2025 İTİBARIYLA):

Benzin: 44,30 TL / litre

Motorin: 45,69 TL / litre (1,25 TL indirimli)

LPG (Otogaz): 22,69 TL / litre

Yozgat’ta yaşayan araç sahipleri, indirimle birlikte özellikle şehir içi ve şehirler arası ulaşımda bir miktar da olsa rahat nefes aldı. Ancak sektör temsilcileri, fiyatlardaki bu gerilemenin kalıcı olup olmayacağı konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların seyrine göre akaryakıt fiyatlarının yeniden değişebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de benzer fiyat değişimleri yaşanırken, dağıtım firmalarına göre küçük çaplı bölgesel farklar görülebiliyor.