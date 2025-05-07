65 yaşında vefat eden Eczacıbaşı'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kuzeni olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanıydı.

Pınar Eczacıbaşı için cenaze töreni 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek. Eczacıbaşı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Aile, çelenk gönderilmesi yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını rica etti.

EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Lise eğitimini İstanbul’daki Işık Lisesi’nde tamamlayan Pınar Eczacıbaşı, lisans eğitimini ABD’de New Hampshire Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezini “Aile şirketlerinin halka açılması yoluyla sermaye piyasalarına olan katkıları” üzerine hazırladı.

İş hayatına Eczacıbaşı İlaç’ta başlayan Eczacıbaşı, daha sonra finans sektörüne geçerek Manufacturers' Hanover Trust Company İstanbul ofisinde görev aldı. Ardından Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürlüğü, ING Barings N.V. İstanbul’da ise Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1998 yılından itibaren kişi ve kurumlara yatırım danışmanlığı hizmeti sunan Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’yi kurarak finans dünyasındaki girişimlerini sürdürdü. Şirketi, 2004–2014 yılları arasında dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarından Schroders Grubu’nun Türkiye temsilciliğini yürüttü.

ULUSLARARASI GÖREVLER VE ÖDÜLLER

Avrupa Yatırım Bankası’na bağlı Avrupa Yatırım Fonu’nun desteklediği İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (IVCI) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini üstlenen Pınar Eczacıbaşı, ayrıca Turkey Growth and Innovation Fund (TGIF) Yatırım Komitesi’nde bağımsız üye olarak yer aldı.

DEİK bünyesinde Denetim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Eczacıbaşı, Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkılarından ötürü 2012 yılında Belçika Kralı Philippe tarafından nişanla onurlandırıldı. 2013 yılından bu yana Belçika Hükümeti’nin Türkiye’deki "Diplomatik Ekonomik Danışmanı" olarak görev yapmaktaydı.

Kültür ve sanat alanlarına da ilgi duyan Eczacıbaşı, İstanbul’daki Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyelerindendi. Ayrıca Finans Kulüp üyesiydi.

Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Pınar Eczacıbaşı, hem iş hem de sivil toplum dünyasındaki çalışmalarıyla örnek bir kariyer sürdürdü.