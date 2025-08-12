Bir kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen kamyonet şoförü iki yaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kamyonet sürücüsü, iki kişiyi ezerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşları çevre hastanelere kaldırırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ankara Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi’nde meydana geldi.