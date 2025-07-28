Gambiya doğumlu olan Ali Sowe, profesyonel futbol kariyerine Avrupa’da başladı. İtalya’dan Arnavutluk’a, Bulgaristan’dan Rusya’ya kadar birçok ülkede top koşturduktan sonra Süper Lig’e transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Rizespor formasıyla gösterdiği performans ise tartışma konusu haline geldi.

İstatistiklerle Ali Sowe: Gol Var, Etki Tartışılır

Sowe, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 36 maçta görev yaptı ve bunların 34’ünde ilk 11’de sahaya çıktı. Sezonu 19 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu rakamlar kağıt üzerinde etkileyici görünse de, performansının sezonun geneline yayılmaması eleştiri konusu oldu. Sowe, ligin başlangıcında etkisiz kaldı, sezon ortasında sessizliğe büründü, yalnızca son haftalarda skor katkısı verdi.

Büyük Maçlarda Düşen Performans

Ali Sowe’un büyük takımlara karşı sergilediği performans da soru işaretleri yaratıyor. Fenerbahçe karşısında 2 gol atmasına rağmen Rizespor mağlup oldu. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında ise varlığı sahada hissedilmedi. Bu durum, taraftarlar arasında “Kritik anlarda kayboluyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor.

Rizespor Taraftarı Ne Diyor?

Rizesporlu taraftarlar, Sowe’un kişiliğini takdir etse de sahadaki dinamizm eksikliğini dile getiriyor. Bir taraftarın şu sözleri özet niteliğinde: “Sowe iyi adam ama bazen gölgemiz daha çok pres yapıyor.”

Futbol Artık Sadece Gol Değil

Modern futbolda gol atmak kadar, oyuna katkı sunmak, baskı kurmak, alan açmak ve liderlik yapmak da önemli. Ancak Sowe’un sahadaki görüntüsü, bu çok yönlü beklentilerden uzak. Oyunu domine etmek yerine, pozisyon bekleyen bir forvet görüntüsü veriyor.

Rizespor İçin Sowe Ne İfade Ediyor?

Ali Sowe’un son haftalarda attığı goller değerli olsa da, Avrupa hedefi olan bir takım için sezon geneline yayılan istikrarlı bir katkı şart. Rizespor yönetiminin ve teknik heyetin, Sowe’un rolünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor.

Ali Sowe için yeni sezonda iki yol var: Ya Süper Lig’in gerçek bir golcüsü olduğunu ispatlayacak ya da “bir sezonluk katkı” olarak anılacak. Süper Lig’de kalıcı iz bırakmak istiyorsa, sadece istatistiklerle değil, oyunun her anına dokunan bir futbolcu profili çizmeli.