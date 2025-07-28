35 yaşındaki Gizem Tokat Budakçı, yarışmaya Muğla Fethiye'den katılım sağlıyor. Asıl mesleği maden mühendisi olan yarışmacı, kendi mesleğinden ziyade turizm işine oldukça ilgi duyuyor.

Bir yandan da acente işletmecisi olarak görev sürdüren Gizem, aşçılığı profesyonel anlamda yapmasa da mutfakta zaman geçirmekten oldukça keyif alıyor.

İlk turda karides dolgulu tortellini hazırlayarak şeflerden 3 evet alan Gizem diğer turda Ümran ve Gizem ile eşleşerek en iyi içli köfteyi yapıp üçlü düelloları başarıyla geçti.

Son turda ise yarışmacılardan ilk olarak kuzu sarma kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları söylendi. İkinci turda kazandibi ile heyecanla yarışıldı.

Son iki yarışmacı olarak Açelya ve Gizem kaldı. Gizem tokat Budakçı, rakiplerini eleyerek Masterchef 2025 kadrosuna girmeyi başaran 14. Yarışmacı arasında yer aldı.