Ahmet Daştanbek’in doğum yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Hatay veya Çorum kökenli olduğu yönünde bilgiler yoktur.

Eğitimini Suudi Arabistan’da, özellikle Mekke’deki dini kurumlarda tamamlayan Daştanbek, İslam ilimleri alanında uzmanlaşmış bir din görevlisi.

Diyanet’in yurtdışı organizasyon birimlerinde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra Mekke Koordinasyon Merkezi’nin başına getirildi.

Görev tanımı

Uzun süre Arabistan'da yaşayan Daştanbek, umre ve hac dönemlerinde Türk hacıların lojistik, konaklama ve ibadet organizasyonlarını yönetiyor.

İftar programları, teravih namazları ve kurban bağışları gibi etkinliklerde öncü rol üstlenen Daştanbek, sosyal medya üzerinden de Mekke'nin manevi atmosferini yansıtan paylaşımlar yapıyor.

Kariyeri boyunca Diyanet'in yurtdışı birimlerinde çeşitli kademelerde görev alan Daştanbek, hacı adaylarının güvenli ve huzurlu bir ibadet süreci geçirmesini sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Soruşturma İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında rüşvet aldığı iddiası taşıyan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürüldü.