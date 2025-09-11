Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. TMO'da memurluk ve yöneticilik yaptı, bu kurumdan emekli oldu. İlk şiirini 1978 yılında yayınladı. Şiir, edebiyat ve yaşam üzerine denemeler yazdı. Çok sayıda ödül aldı.

Eğitim Hayatına Dair Bilgiler

Annesi, Lalezar Hanım; babası Doğan Erbaş'tır. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. 1972 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memur olarak çalışmaya başladı; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde öğrenim gördü. 1978 yılında mezun oldu.

Dergi’de Kurul Üyeliği Yaptı

1984 yılında başladığı edebiyat hayatının ilk yıllarında, Yarın dergisinde kurul üyesi olarak yer aldı. Edebiyatçılar Derneği'nde 1993-1995 yılları arasında genel sekreterlik, 1998-1999 yılları arasında başkanlık yaptı. İlk şiiri 1978 yılında, Varlık Dergisi'nde yayımlanan sanatçı; "Yolculuk" adlı şiir kitabıyla, 1987'de Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülüne layık görüldü. Şiir dışında deneme ve antoloji dallarında da eser veren Erbaş, halen PEN Yazarlar Derneği üyesidir.

Eserleri Nelerdir?

Küçük Acılar (1984)

Aykırı Yaşamak (1985)

Yolculuk (1986)

Kimliksiz Değişim (1992)

Bütün Mevsimler Güz (1994)

Dicle Üstü Ay Bulanık (1995)

İnsanın Acısını İnsan Alır (1995)

Kül Uzun Sürer (1996)

Gülün Sesi Gül Kokar (1998)

Bir Gün Ölümden Önce (1999)

Derin Kesik (1999)

Üç Nokta Beş Harf (2001)

Sarkacın Kalbi (2002)

Yalnızlık Heceleri (2003)

İnsan Sevmezse Ölür (Seçmeler, 2004)

Gölge Masalı (2005)

Unutma Defteri (2007)

Bağbozumu Şarkıları (2012)

Pervane (2015)

Yaşıyoruz Sessizce (2016)

Kuş Uçar Kanat Ağlar (2019)

Otların Uğultusu Altında(2019)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya (2020)