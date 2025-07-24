Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen Sedmaster Yaz Kampı kapsamında kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübü üyesi çocuklar, “SU-SU-YORLAR” adlı sosyal sorumluluk programı ile sokak hayvanları için farkındalık oluşturdu.



Program kapsamında çocuklar ve aileleri, Yozgat Millet Bahçesi ile İtfaiye Meydanı’nda sokak hayvanları için su, süt ve mama bıraktı. Etkinlikte yaz aylarında sokakta yaşayan hayvanların susuz kalmaması adına çevreye su ve mama kapları yerleştirildi.



Etkinlikte konuşan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi’mizce organize edilen ‘Su-Su-Yorlar’ programındayız. Bu etkinlikle çocuklarımıza doğa sevgisini, hayvan sevgisini ve çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Sıcak yaz günlerinde hayvanların da suya ve bakıma ihtiyaç duyduğunu göstermek istedik” dedi.



Topal, Aile Yılı kapsamında benzer etkinliklerin Yozgat genelinde sürdürüldüğünü belirterek, “Saraykent ilçemizde de evde bakım alan ailelerle benzer bir program gerçekleştirdik. Bu tür çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek” ifadelerini kullandı.