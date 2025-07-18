Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, su sıkıntısını çözmek için ekiplerin çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

Sorgun ilçesinde yaşanan su sorununun çözümü için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından yeni su kaynakları aranıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçedeki su sıkıntısını gidermek amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Sorgun’un su ihtiyacına kalıcı çözümler bulmak adına yeni su kaynakları arayışının aralıksız devam ettiğini belirten Ekinci, "Bu, doğup büyüdüğüm şehre olan vefa borcumuzun bir parçası. Rabbim bize bu memlekete hizmet etme fırsatını verdi. Bu süreci sabır, dua ve destekle birlikte aşacağımıza inanıyorum. Ortak sevdamız Sorgun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekiplerin Karalık köyü bölgesinde sondaj ve keşif çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ekinci, “Bu zamana kadar açtığımız kuyulardan olumlu sonuçlar aldık. İnşallah en kısa zamanda su sorununu çözmüş olacağız. Sorgun’un geleceği için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.