AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı, 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek.
Bölgedeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak kamp, kurumlar arası tanışmayı, kaynaşmayı ve ortak çalışma becerilerini artırmayı hedefliyor.
Organizasyona Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) de katılıyor. Kamp öncesinde ekip, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından uğurlandı. Müdür Altınkaynak, etkinliğin kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğine dikkat çekerek ekibe başarılar diledi.
MEB AKUB ekibi, kamp süresince arama ve kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerini sahada uygulama imkânı bulacak. Aynı zamanda farklı kurumlardan gelen ekiplerle birlikte koordineli çalışmalar gerçekleştirecek.