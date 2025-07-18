Boğazlıyan Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla araç filosuna bir çöp toplama aracı daha ekledi. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni aracın hizmete alınmasıyla birlikte ilçede daha temiz sokaklar için çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Boğazlıyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini daha düzenli ve hızlı bir şekilde sürdürebilmek için araç filosunu genişletti. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Araç filomuza yeni bir çöp toplama aracı daha ekledik. Daha tertemiz sokaklar için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar, aracın belediyeye kazandırılmasında destek veren isimlere de özel olarak teşekkür etti. Coşar’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu önemli desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Abdülkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan'a, AK Parti Yozgat İl Başkanımız Sayın Av. Hasan Kandemir'e teşekkür ediyorum.”