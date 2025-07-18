Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran 2025 sonu itibarıyla Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 158 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 158’e yükseldi.

Haziran ayında toplam 2 bin 896 taşıtın devri yapıldı.

Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı ise şöyle: Otomobil 57 bin 316, minibüs 2 bin 60, otobüs 572, kamyonet 14 bin 833, kamyon 5 bin 631, motosiklet 13 bin 561, özel amaçlı araç 427, traktör 38 bin 758.

Haziran ayında Türkiye genelinde ise toplam 189 bin 237 taşıt trafiğe kaydedildi. Samsun, ülke genelindeki toplam taşıtlar içinde yüzde 0,4’lük paya sahip.