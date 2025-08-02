Uğuz, kültürel mirasın taş ve yapılar kadar gelenekler, sanat ve bilgi birikimini de kapsayan, toplumların kimliğini yansıtan değerler bütünü olduğunu belirtti.

Sarıkaya Roma Hamamı’nın Anadolu’daki en iyi korunmuş Roma termal hamamı olduğunu vurgulayan Uğuz, “Bu yapıda yer altından çıkan sıcak su kaynağı doğrudan kullanılmıştır. Hamam, sağlık ve temizliğin simgesi olarak binlerce yıl boyunca hizmet vermiştir” dedi.

Uğuz açıklamasında şunları söyledi: “7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 15.00-18.00 arasında Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleştirilecek atölyede gençler, geçmişin izlerini yerinde keşfedecek, farklı kültürlerden katılımcılarla kültürlerarası iletişimi deneyimleyecek.

Ayrıca, kendi kültürlerini yaratıcı etkinliklerle anlatma fırsatı bulacak ve kültürel mirasın korunmasına dair bilinç geliştirecek. 17-26 yaş arası tarih ve kültüre meraklı gençlerin katılabileceği etkinlik ücretsiz olup, Sorgun’dan katılacak gençlere ücretsiz servis imkânı sağlanacak. Katılım kontenjanla sınırlı olduğu için başvuru formunun en kısa sürede doldurulması önerildi.”