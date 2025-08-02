Akdağmadeni, 3 Ağustos 2025 Pazar günü minik futbolcuların katılımıyla anlamlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Yozgat Samsunspor Futbol Okulu ile Akdağmadeni Gücü Sivasspor Futbol Okulu’ndan 2013–2018 doğumlu sporcu öğrenciler, dostluk maçlarında karşı karşıya gelecek. Etkinlikte temel amacın dostluk, centilmenlik, takım ruhu ve sporun birleştirici gücünü yaşatmak olduğu vurgulandı.

Organizasyon yetkilileri, küçük yaşta sporla büyüyen çocukların gelişimine katkı sağlamayı, özgüvenlerini artırmayı ve yeteneklerini sergilemelerine imkân tanımayı hedeflediklerini belirterek, “Minik kalplerin büyük hayalleriyle sahada olacağı bu buluşmaya tüm halkımızı, sporcu ailelerimizi ve sporseverleri davet ediyoruz. Gelin, geleceğin yıldız adaylarına hep birlikte destek olalım” çağrısında bulundu.