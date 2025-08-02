Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SORFEST 2025 Olta Balıkçılığı Turnuvası’nın ilk gününün coşkulu bir şekilde tamamlandığını söyledi.

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Turnuva Başladı Oltacılar Yarışıyor! (5)

Başkan Ekinci, etkinlik kapsamında çocukların animasyon gösterileriyle keyifli vakit geçirdiğini, vatandaşların ise sabaha kadar en büyük balığı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

Turnuva Başladı Oltacılar Yarışıyor! (3)

Turnuvanın ikinci gününde “en büyük balık” ödülünün sahibini bulacağını dile getiren Ekinci, “En büyük balık en iyi balıkçıya geldi mi, bugün ödül töreninde göreceğiz” dedi.

Muhabir: Nisa Erslan