Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, SORFEST 2025 Olta Balıkçılığı Turnuvası’nın ilk gününün coşkulu bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Başkan Ekinci, etkinlik kapsamında çocukların animasyon gösterileriyle keyifli vakit geçirdiğini, vatandaşların ise sabaha kadar en büyük balığı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

Turnuvanın ikinci gününde “en büyük balık” ödülünün sahibini bulacağını dile getiren Ekinci, “En büyük balık en iyi balıkçıya geldi mi, bugün ödül töreninde göreceğiz” dedi.