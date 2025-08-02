Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı ve Manisa’da mali müşavir olarak yaşamını sürdüren ve edebiyat dünyasında “Üstadi” mahlasıyla tanınan şair Mehmet Emin Acer, Türk şiirine anlamlı bir eser kazandırdı.

Tunç Yayınları etiketiyle yayımlanan “Gönül Köprüsü Şairler Antolojisi”, Türkiye’nin farklı illerinden 41 şairi aynı kitapta buluşturdu.

Antolojide her şaire ait beş şiir yer alırken, eserde şairlerin özgeçmişleri ve fotoğrafları da bulunuyor. Duygu, düşünce, toplumsal meseleler ve bireysel yaşanmışlıklardan beslenen şiirler, kapsamı ve içeriğiyle Türk edebiyatı için kaynak niteliği taşıyor.

Antolojinin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Acer, “Şairler, şiirleriyle konuşur. Bu kitap, sadece bir şiir derlemesi değil; gönüller arasında kurulmuş bir köprüdür. Ülkemizin farklı bölgelerinden 41 kıymetli şairi bir araya getirdik. Çok titiz ve duygulu bir süreç yaşadık. Ortaya çıkan eserin, Türk edebiyatına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu kitap, geleceğe bırakılan edebi bir vesika olma yolunda ilerliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Acer, “Gönül Köprüsü Şairler Antolojisi”nin sadece bir şiir kitabı değil, aynı zamanda edebi birliktelik örneği olduğunu belirterek, “Farklı kuşaklardan, farklı üsluplardan şairler bu kitapta aynı yürek ritminde buluşuyor. Böylelikle antoloji, hem bugünün şiirine ışık tutuyor hem de geleceğe miras bırakılacak bir kültür hazinesine dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Antolojide yer alan şiirler; sevdayı, vatanı, insanı, acıyı, özlemi ve umudu dile getiriyor. Her biri farklı bir yürekten süzülen dizeler, “gönül birliği” ile şekillenmiş güçlü bir edebi yapı ortaya koyuyor.