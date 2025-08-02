Yozgat Valiliği, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sahipli hayvanını sokağa bırakan veya başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca bu fiilleri işleyenlerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Valilik, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için kurallara uyulmasının önemine işaret ederek, “Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır.” ifadelerini kullandı.