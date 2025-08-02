Doğum adı Elsevər Mürsəlli olan Monze, siyasi geçmişi ve cinsiyet geçiş süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor.

1990’lı yıllarda Azerbaycan’da dünyaya gelen Nil Monze, genç yaşlardan itibaren insan hakları ve gençlik hareketlerinde aktif rol aldı. Azerbaycan’daki otoriter düzene karşı muhalif bir hareket olan NIDA Hareketi ile bağlantısı bulunan Monze, 2013 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltı sürecinde “yasaklı madde bulundurma” suçlamasıyla yargılanan Monze, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevinde sadece 6 ay kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Bu süreç sonrası hem politik yaşamını hem de kişisel kimliğini yeniden şekillendirmeye karar verdi.

Serbest kalmasının ardından cinsiyet geçişine başlayan Nil Monze, fiziksel ve ruhsal anlamda önemli bir dönüşüm geçirdi. Geçiş sürecini tamamladıktan sonra kadın kimliğiyle yaşamını sürdüren Monze, adını da Nil Monze olarak değiştirdi.

Doğumda erkek olarak dünyaya gelmesine rağmen, geçişin ardından hem resmi hem de sosyal anlamda kadın olarak kabul edilmekte. Azerbaycan ve Türkiye’de özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından kadın kimliğiyle tanınıyor.

Cinsiyet geçişinden sonra politik kimliğini geride bırakarak sosyal medya platformlarında aktif olmaya başlayan Nil Monze, Instagram, TikTok ve Twitter’da dikkat çekici içerikler paylaşıyor. Moda, yaşam tarzı, toplumsal cinsiyet ve özgürlük gibi konularda yaptığı paylaşımlar, genç takipçilerin ilgisini çekiyor.

Paylaşımları kimi zaman mizahi, kimi zaman da provokatif bulunurken, cesur ve kendine özgü üslubuyla tanınıyor.

Nil Monze, günümüzde Türkiye ve Gürcistan arasında yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de sosyal medya fenomeni kimliğiyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de çeşitli tepkilerle karşılaşsa da, özellikle LGBTQ+ topluluğu içinde önemli bir figür olarak destek görüyor. Eleştirilere ise çoğunlukla ironik bir dille yanıt veriyor.

Nil Monze, geçmişteki politik kimliği ve cinsiyet geçiş süreciyle medya kuruluşlarının da dikkatini çekti. Yaşam hikâyesi üzerine röportajlar ve belgesellerde yer aldı.