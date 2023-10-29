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Ülkü Ocağı Başkanı Fatih Gökkaya, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP İlçe Başkanı Muaz Ağan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş Sorgun Belediye Meydanından Cumhuriyet Caddesi güzergahı takip edilerek Şakir Efendi meydanında tamamlandı.

Sorgun Ülkü Ocağı Başkanı Fatih Gökkaya yürüyüşün ardından meydanda yaptığı konuşmada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladığını belirterek, “Türk milleti Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana verdiği bağımsızlık mücadelesine yakışır bir şekilde vatan toraklarının üzerinde sonsuza kadar var olmaya devam edecektir. Bizler atalarımızın emaneti olan cennet vatanımızı koruyacak, bu zamana kadar olduğu gibi bağımsızlığımızı korumak için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere bırakan şehitlerimizi ebediyete uğurladığımız gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Sorgun Ülkü Ocağı Başkanı Fatih Gökkaya, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yürüyüşe ellerinde bayraklarla destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)