Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği standartlara uygun şekilde eksiklikleri giderilen İlçe Stadyumu’nda ilk maç pazar günü Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor arasında oynanacak.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Stadyumu’nun yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
2024 -2025 sezonuna hazır hale getirilen İlçe Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, bu sezonun ilk maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor’un, Alanya Kestelspor’u ağırlayacağını söyledi.
Ekinci, “Sorgun Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozok Spor'un iç saha maçlarını oynayacağı ilçe stadyumumuzda sezon öncesi eksikleri tamamladık. Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor maçına hazırız” dedi.