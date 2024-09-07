Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği standartlara uygun şekilde eksiklikleri giderilen İlçe Stadyumu’nda ilk maç pazar günü Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor arasında oynanacak.

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Stadyumu’nun yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

2024 -2025 sezonuna hazır hale getirilen İlçe Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, bu sezonun ilk maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor’un, Alanya Kestelspor’u ağırlayacağını söyledi.

Stadyum Hazır

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Ekinci, “Sorgun Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozok Spor'un iç saha maçlarını oynayacağı ilçe stadyumumuzda sezon öncesi eksikleri tamamladık. Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor maçına hazırız” dedi.

Muhabir: Hakan Demirbaş