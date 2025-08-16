Lig’e katılım resmîleşti

Sorgun Belediyespor Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu’na katılım ücretini resmî olarak ödedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda şehri en iyi şekilde temsil etmek ve Yozgat futboluna değer katmak amacıyla hazırlıkların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Tüm Sorgun halkını ve kıymetli taraftarlarımızı, bu heyecan dolu yolculukta yanımızda olmaya davet ediyoruz. Haydi Sorgun, birlikte daha güçlüyüz!” ifadelerine yer verildi.