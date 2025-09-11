Sorgun Gençlik Derneği, Yozgat’ın turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla Çekerek Lavanta Adası’na gezi düzenledi.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, yaptığı açıklamada, Yozgat’ın turizmle kalkınacağına inandıklarını söyledi.

Uğuz, “Bizler, Yozgat’ın turizmle kalkınacağına inanan gençler olarak kentin kültür elçileri görevini üstleniyor ve tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her fırsatta Yozgat’ın doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı görev biliyoruz. Bugünkü durağımız da Çekerek Lavanta Adası oldu” dedi.