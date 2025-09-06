Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), faaliyetleri aralıksız sürdürüyor. Yapmış olduğu çalışmalar ve etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren SORGED bir ilke daha imza atıyor.

SORDEG, 10 Eylül Çarşamba günü Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Çekya, Fas, Fransa, Hollanda ve İspanya’dan 10 gönüllüyle bir araya gelecek.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında yürütülen 'Protect Your Future with Disaster Awareness (YouR FuTuRe)' projesi ile yeni bir etkinlik yapılacak.

You FuTuRe proje kapsamında, gençlere AFAD tarafından doğal afetler konusunda eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından gönüllüler sahaya inerek uluslararası düzeyde afet farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler düzenleyecek.

Proje, gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesini sağlarken aynı zamanda uluslararası dayanışmayı ve gönüllülüğü teşvik etmeyi amaçlamakta.

Proje hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “You FuTuRe projesi, afet farkındalığı, iklim değişikliği, kriz yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Dayanışma Programı (ESC) girişimidir. Gönüllüler, afet öncesi, sırası ve sonrası için bilgi ve beceriler kazanırken aynı zamanda çocuklar, gençler ve yerel halkla çalışarak öğrendiklerini toplumla paylaşacaklardır. Proje süresince gönüllüler, afet hazırlığı, iklim değişikliği, afet sonrası iyileşme ve toplum dayanıklılığı gibi temel konularda eğitim alacaklardır. Bu eğitimler, çeşitli atölye çalışmaları, seminerler, saha ziyaretleri ve grup çalışmaları ile desteklenecek ve gönüllüler arasındaki iş birliği teşvik edilecektir. Ayrıca, gönüllüler yereldeki çocuklar, gençler ve vatandaşlara yönelik eğitimler, etkinlikler ve kampanyalar düzenleyerek öğrendikleri bilgileri topluma aktaracaklardır. Bu faaliyetler, toplumsal farkındalık oluşturmayı, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturmayı ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayacaktır” dedi.