Sivas ve Yozgat arasının araba, otobüs, uçak, tren ve yürüme mesafesi kaç kilometre ve kaç saat?

Sivas-Yozgat arası; arabayla D200 ve D200/E88 üzerinden 2 saat 41 dakika (224 km) sürüyor.

SİVAS-YOZGAT ARASI KAÇ KM?

Sivas-Yozgat arası mesafe karayolu ile yaklaşık 224 kilometredir. Sivas-Yozgat arası mesafe havayolu ile yaklaşık 189 kilometredir.

SİVAS-YOZGAT ARASI KAÇ SAAT?

Sivas-Yozgat arası mesafe karayolu ile yaklaşık 224 kilometre olup ortalama hızı 90km/saat olan bir araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmektedir. Sivas-Yozgat arası mesafe otobüs ile yaklaşık 3 saat 30 dakika sürmektedir. Sivas Yozgat arası mesafe havayolu (uçak) ile yaklaşık 189 kilometre olup havayoluyla yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Özel araç ile 2 saat 30 dakika,

Otobüs ile 3 saat 30 dakika,

Uçak ile 45 dakika sürüyor. Haber Merkezi