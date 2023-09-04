AK Parti Genel Merkezi’nde 7 Ekim Cumartesi yapılacak olan olağanüstü kongrenin hazırlıkları sürerken, AK Parti’de Yozgat’ın yeni il başkanının kim olacağı kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Yozgat’ta mevcut İl Başkanı Yusuf Başer’in mevcut görevini bırakacak olması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

KANDEMİR: İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ SÜRECEK

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK’da Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret etmişti. Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirmişti.

Ağustos ayında yaşanan bu gelişmeler AK Parti Yozgat teşkilatında da değişikliğe gidileceği ve il, ilçe teşkilatlarında revizyon yapılacağı beklentilerini beraberinde getirdi.

İŞTE AK PARTİ YOZGAT İL BAŞKANLIĞI İÇİN KONULUŞAN İSİMLER!

Önceki dönem Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, il başkanlığı için kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

AK Parti kuruluşunda Yozgat Gençlik Kolları’nın kurucu yapılanmasında yer alan Çelik, daha sonra gençlik kollarında teşkilat başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Yönetiminde bulunmuş, Yozgat TSO’da yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı ile TSO meclis başkanlığı görevlerini yapmıştı.

Bozok Teknopark kurucu yönetim kurulu üyeliği, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu başkan vekilliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetim kurulu üyeliği yapan ve yaklaşık 10 yıl boyunca TOBB ve TSO yönetimlerinde görev alan ve bu süreçte iş dünyasına hizmet eden Sinan Çelik’in ismi son günlerde AK Parti Yozgat İl Başkanlığı için konuşuluyor.

Mevcut AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’ın ismi de il başkanlığı için konuşulanlar arasında yer alıyor.

Uzun yıllar Yozgat’ta bilgisayar ve teknoloji alanında ticaretle uğraşan Gökhan, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yozgat Şube Başkanı olarak görev yapmıştı. Ahmet Gökhan, bu yıl başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in görevlendirmesi ile AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı olarak atanmıştı.

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Harun Evcimen, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı için konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Evcimen, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 24. Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Yozgat SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişti.

Yozgat kamuoyunda AK Parti il başkanlığı için konuşulan bir diğer isim ise Nurullah Nurdoğan oldu.

14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekilliği seçimleri öncesi, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ederek Yozgat milletvekilliği için AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yapan Nurdoğan’ın ismi bugünlerde Yozgat kamuoyunda il başkanlığı için konuşuluyor.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK!

Yakın zamanda, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı için kamuoyunda isimleri geçenlerle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Yapılacak parti içi görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar içinden belirleyeceği isim AK Parti Yozgat İl Başkanı olarak atanacak.

AK PARTİ’NİN YOZGAT MERKEZDEKİ OY KAYBI YÜZDE 10

2023 milletvekilliği genel seçimlerinde Yozgat merkezde yaklaşık yüzde 39 oy alan AK Parti’nin 2018 yılına göre yaklaşık yüzde 10 oy kaybı oldu. AK Parti’nin sadece Yozgat merkezdeki yüzde 10’luk oy kaybının belediye seçimlerine yansıyacağından edişe duyan partililer, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlere AK Parti’nin Yozgat’ta yeni bir il başkanı ile girmesini bekliyor. Melike Aslı Arslan