Yozgat'ta gayrimenkul sahipleri için müjde Noterlerde yeni dönem başladı!

Türkiye'de gayrimenkul satışında heyecan verici bir dönem başladı. Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde tapusu bulunan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle, Türkiye'de gayrimenkul satışında yeni bir dönem başlamış bulunuyor.

Artık tapu işlemleri sadece tapu dairelerinde değil, aynı zamanda noterlerde de gerçekleştirilebilecek. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamladı ve yeni uygulama ülke genelinde yürürlüğe girdi. İlk uygulama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

“TAPU İŞLEMLERİ HAFTASONU DA YAPILABİLECEK”

Bakan Tunç, yeni uygulamanın getirdiği avantajları paylaşarak, "Tapu işlemleri artık hafta sonları da yapılabilecek, bu da vatandaşlarımızın işlemlerini daha esnek bir şekilde tamamlamalarını sağlayacak." şeklinde konuştu.

Gayrimenkulünü satmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde bulunan e-Başvuru sistemi üzerinden istedikleri noteri seçerek başvuruda bulunabilecekler. Noterlik, başvuru sahibinin taşınmazın sahibi olduğunu doğruladıktan sonra işlemi kabul edecek ve süreci başlatacak.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından, noter taşınmazın tapu kayıtlarını inceleyecek ve herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edecek. Ardından, harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi gereken kişilere cep telefonlarına bilgilendirici mesajlar gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından, taraflar noterlikte buluşarak taşınmaz satış sözleşmesini imzalayacaklar. Bu sözleşmeler, noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak ve sisteme kaydedilecek. Ardından, sözleşmeler, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda iletilerek taşınmaz resmi olarak kaydedilecek.

NOTER ÜCRETİ 500 LİRA İLE 4 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK

Taşınmazın devri tamamlandığında düzenlenen tapu ve diğer belgeler noter tarafından taraflara teslim edilecek. Tapu dairelerinde yapılan işlemlerde yüzde 4 oranında tapu harcı ödenirken, noterlerde bu işlem için ek bir ücret tahsil edilecek. Noter ücreti, taşınmazın değerine göre 500 lira ile 4 bin lira arasında değişebilecek. Bu ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Adalet Bakanı Tunç, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltarak vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyacağını belirtti. Ayrıca, nöbetçi noterlik uygulaması sayesinde taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonları da gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Bu yeni dönemin, gayrimenkul sahipleri ve alıcıları için büyük bir kolaylık sağlayacağı kesin. Haber Merkezi