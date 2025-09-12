Platformun sahibi sahibi Warner Bros. Discovery'ın CEO'su David Zaslav, HBO Max tüketicilerine beklenmedik bir açıklama yaptı.

Dijital içerik platformu HBO Max, tüketiciler tarafından beğenilmeye başladığını ve gelecek yıl içerisinde 150 milyondan fazla haneye ulaşmış olacağını ifade ettiler.

Zam Kapıda

Ayrıca bu içerik kalitesine rağmen HBO Max'in abonelik ücretlerinin çok düşük olduğunu, daha yüksek bir fiyatlandırma olması gerektiğine vurgu yaptı.

Zaslav, abonelik ücretlerini de yavaş yavaş arttıracaklarını belirtti.

Netflix başta olmak üzere birçok platform benzer adımlar atarken, HBO Max’in aynı yoldan gidiyor.

Zam ve şifre paylaşım da düzenlemeler yolda.

Alınan kararlar sonrası izleyicilerden gelecek tepkiler merak ediliyor.