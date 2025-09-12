Ekim ayı henüz gelmeden asgari ücrette yapılacak artış gündeme taşındı. Memur ve emekli maaşlarına gelen zamların ardından özel sektörde çalışan milyonlarca kişi Ocak ayında belirlenecek asgari ücrete kilitlendi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekârı sokakta, evde ve iş yerinde “Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, 2026’da asgari ücret kaç TL olacak?” sorularının cevabını arıyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ABD merkezli Morgan Stanley Türkiye için asgari ücret tahminini paylaştı.

2025 yılı zammını tam isabetle tahmin eden banka, 2026’da asgari ücretin yüzde 20-25 bandında artırılacağını öngördü. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda net asgari ücretin 26 bin TL ile 27 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

26-27 Bin Lira Senaryosu

Banka raporunda, yüzde 20 zam yapılması halinde net asgari ücretin 22 bin 104 TL’den 26 bin 524 TL’ye çıkacağını, yüzde 25 zam uygulanırsa ise 27 bin 630 TL’ye ulaşacağını belirtti.

Geçmiş Tahminler Nokta Atışı Çıktı

Morgan Stanley, geçen yıl yayımladığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 arası artış olacağını öngörmüş ve bu tahmini büyük ölçüde tutmuştu. Bu isabetli öngörü, bankanın 2026 yılı için açıkladığı yeni tahminlere duyulan güveni artırıyor.

Yeni yılda belirlenecek oran, milyonlarca çalışanın bütçesini doğrudan etkileyeceği için ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yerini korumaya devam edecek.