Yozgat’ta sinemalarda bugün gösterimde olan filmleri derledik. İşte gösterimde olan filmler:

YİMPAŞ YOZGAT VİZYON SİNEMALARI

YİMPAŞ Yozgat Vizyon Sinemaları bugün gösterimde olan filmler ve seansları şu şekilde;

GRAN TURİSMO

Arabalara karşı doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olan bir Gran Turismo oyuncusu, oyun becerilerini bir dizi Nissan yarışmasını kazanmak için kullandı ve şimdi gerçek bir profesyonel yarışçı olma yolunda ilerliyor. O, hayalini gerçekleştirmek ve pistte zirveye ulaşmak için hem kendi hem de arabanın sınırlarını zorlayarak, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

Salon 5’te; 12.00, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

KOKU

Felsefe profesörü olan İlhan, annesinin kardeşine olan düşkünlüğü nedeniyle ailesinden beklediği sevgiyi alamayan bir kadındır. Kendi ailesine sahip olmak isteyen İlhan, vücudunun menopoz sinyalleri verdiğini öğrenmesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Bir an önce çocuk sahibi olmaya karar verir ancak sevgilisinden ayrılmıştır. Bunun üzerine yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa ile bir anlaşmak yapar. Para karşılığı yapılan anlaşma sonrasında hamile kalan İlhan, sıkıntılı bir hamilelik geçirir. Bu zor dönemi Malatya'da Mustafa'nın ailesinin yanında geçirmek zorunda kalan İlhan, burada işitme ve konuşma engelli küçük bir kızla tanışır. Ninesini yeni kaybeden Zel ile İlhan arasında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile Zel'e ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.

Salon 2’de; 12.00, 16.00, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

ÖLÜMÜNE AŞK

Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Timuçin, Tahsin ile Ayperi’ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin’in eli kolu bağlıdır. Ayperi’nin tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

Salon 1’de; 12.00, 13.45, 15.45, 17.45, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

DABBETÜ'L-ARZ: KIYAMET

Rukye hocası Cemil’in yaşadığı köyde yaşayan bütün hamile kadınlarda bir musallat başlar. Cemil hoca, yaşanan bu musallatı bozmak için cin kavminin tamamını yakmasından sonra her şey geriye dönülmez bir hal alır.

Salon 4’de; 12.00, 15.45, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

DEHŞETİN YÜZÜ 2 / THE NUN 2

The Nun’da yaşanan olaylardan dört yıl sonra Rahibe Irene, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışır. Bu sırada garip olaylar ve açıklanamayan ölümlerle ilgili söylentiler yayılmaya başlar ve kısa süre sonra Irene, iblisle ilk karşılaştığı manastıra geri çağrılır. Tuhaf olayları araştırmaya başlayan Rahibe Irene, Valak'ın geri döndüğünü ve her zamankinden daha güçlü olduğunu keşfeder. Rahibe Irene korkularının üstüne gidip, iblisle yüzleşmelidir.

Salon 6’da; 11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

ŞEYTANIN ELÇİLERİ

Aslı, Berk ve Tuna isimli 3 sapkın, satanist ayinler yapan arkadaş vardır. Yakında, bin yılda bir denk gelen kutsal yılın, kutsal ayın 13’ü yaklaşmaktadır ve bu ayin için pentagramın köşeleri gibi 5 kişi olmak gerekmektedir. 1 kurban ve 4 ayin yapan.

Salon 4’te; 13.30, 17.30, 19.00 seansları mevcut bulunuyor.

DORU MACERA ADASI

Doru, Karatay ve dostları, kendisine Hakem Bey diyen gizemli birinin hazırlamış olduğu oyunlara katılırlar. Oyunu kazanana verilecek olan Ormanın Kralı unvanı, en başta kimsenin umurunda değildir. Kara Takım’ın kaptanı Karatay ve Beyaz Takım’ın kaptanı Doru başta olmak üzere herkes, eğlenceli parkurların tadını çıkartmak için oyunlara başlar. Ne var ki; o, eğlenceli havanın bozulması çok uzun sürmez… Oyunlar ilerledikçe ve her oyundan sonra bir kazanan bir kaybeden çıktıkça, eğlenceli kahkahalarla başlayan oyunların yerini, oldukça ciddi yarışlar almaya başlar! Artık iki takımın da şakası yoktur. İki tarafın oyuncuları da Kral unvanını kendi takımları adına kazanmak istiyordur ve bunun için, her parkurda her rakiple karşılaşmaya hazırlardır. Fakat uğruna savaştıkları Kral Tacı, tahmin bile edemedikleri bir sürprizle gelecektir.

Salon 6’da; 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00 seansları mevcut bulunuyor.

YOZGAT NOVADA SİNEMA SALONLARI

Yozgat Novada Sinema Salonunda bugün gösterimde olan filmler ve seansları ise şu şekilde;

DORU MACERA ADASI

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 seansları mevcut bulunuyor.

ADALET 3: SON (ORİJİNAL ALTYAZILI)

Adalet 3: Son, biri haksızlığa uğradığında adaleti sağlamak için acımasız geçmişinden gelen yeteneklerini kullanmak zorunda kalan eski hükümet ajanı Robert McCall'İn maceralarını konu ediyor. Bir hükümet suikastçısı olan Robert McCall, ezilenlerin yanında olup, adaleti sağlamaya çalışarak teselli bulur. Suikastçı olarak çalıştığı hayatından vazgeçen Robert, geçmişinde yaptığı korkunç şeylerin yükünü taşır ve kendisini affetmek için çabalar. Sonunda Güney İtalya’da kendisini yeniden evinde hisseden Robert McCall, burada kendisine yeni bir dünya inşa etmeye çalışır. Ancak çok geçmeden yeni arkadaşlarının yerel mafyanın kontrolünün altında olduğunu öğrenir. Çok geçmeden olaylar tehlikeli bir hal alınca McCall, arkadaşlarını korumak için ipleri eline almak zorunda kalır.

17:15, 20:30 seansları mevcut bulunuyor.

ADALET 3: SON (DUBLAJLI)

12:15, 14:45 seansları mevcut bulunuyor.

OPPENHEİMER (ORİJİNAL ALTYAZILI)

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.

20:00 seansı mevcut bulunuyor.

GRAN TURİSMO (DUBLAJLI)

18:15, 20:30 seansları mevcut bulunuyor.

PARA KONUŞUR

30’lu yaşlarda dürüst, adaletli bir adam olan Pars, babasından etkilenerek başladığı kafes dövüşü sporunda başarılı bir kariyer elde eder. Profesyonel kafes dövüşçüsü olan Kafkas, istemeden rakibinin ölümüne neden olunca, bu dünyayı ardında bırakarak, eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat sürer. Ancak aradan yıllar geçse de babasının ölümünü kabullenemeyen Patron, Kafkas’tan intikam almaya karar verir. Bu amaçla da Kafkas ve ailesini kaçırarak onları gizli bir yere hapseder. Onun amacı Kafkas’tan intikam almak olsa da en büyük kurban Pars olur. Kendisini bir anda adil olmayan, ölümcül bir savaşın içerisinde bulan Pars, bu sırada hayatının aşkı ile karşılaşır.

12:15, 14:15, 16:15 seansları mevcut bulunuyor.

DRAKULA: SON YOLCULUK (ORİJİNAL ALTYAZILI)

12:00, 14:30, 17:15 seansları mevcut bulunuyor. (Melike Aslı Arslan)