Reeder Teknoloji'nin halka arzı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. İşte Reeder halka arzı ile ilgili önemli bilgiler:

REEDER KİMİN? REEDER NE İŞ YAPAR?

Reeder Teknoloji, 2009 yılında e-kitap okuyucusuyla pazarın kapılarını aralayarak teknoloji dünyasına giriş yaptı. O günden bu yana, Reeder Teknoloji bir dizi teknoloji ürünü ve hizmetiyle öne çıkıyor. Şirket, bilgisayarlar, giyilebilir teknoloji ürünleri, video ve televizyon cihazları, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, haberleşme iletişim ekipmanları, ses ve görüntü kayıt cihazları, nakil transferi çözümleri, kopyalama ve yansıtma cihazları, bilgi işlem cihazları ve ekipmanları ile elektrik, elektronik, mekanik ve pnömatik sistemlerin üretimi, montajı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralaması, dağıtımı ve teknik servis hizmetleri sunuyor.

Reeder Teknoloji, sadece mevcut ürün ve hizmetlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırma, geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürüterek teknolojik bilgi üretmeye odaklanıyor. Ürünlerinde ve üretim süreçlerinde sürekli olarak yenilikler yapmayı hedefleyen şirket, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmeye, verimliliği artırmaya ve üretim maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Ayrıca, teknolojik bilginin ticarileştirilmesine olanak tanıyan faaliyetlerde de bulunuyor.

31 Aralık 2022 itibarıyla, Reeder Teknoloji'nin bünyesinde toplam 698 çalışan görev yapmaktadır. Bu çalışanların 357'si mavi yaka, 341'i ise beyaz yaka olarak görev almaktadır.

Reeder Teknoloji, teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeye ve gelecekte daha fazla yenilik ve kalite sunmaya devam ederken, müşterilerine en iyi ürün ve hizmetleri sunma konusundaki kararlılığını koruyor.

REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ

13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

REEDER HALKA ARZ FİYATI

Reeder Teknoloji hisse senetleri 9,30 TL'den halka arz edilecek.

REEDER BORSA KODU

Reeder Teknoloji'nin hisse senedi sembolü henüz açıklanmadı.

REEDER HALKA ARZ LOT DETAYLARI

Halka arz, toplamda 215.000.000 lot sunacak.

REEDER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİ

Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durumu, onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanacaktır. Henüz katılım endeksi uygunluk durumu açıklanmamıştır.

Reeder Teknoloji'nin halka arzı ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeler için takipte kalın. (Haber Merkezi)