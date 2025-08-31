Anta Toros 12 Ocak 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu 'nda profesyonel sanat hayatına başladı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.



Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli idi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Neden Öldü?

Ünlü sanatçı Anta Toros 77 yaşında hayata veda etti.



Oyuncunun ölüm haberi Film San Vakfı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.