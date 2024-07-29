Sezgin Baran Korkmaz, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren iş insanlarından biri. Korkmaz'ın cezaevinden çıkıp çıkmadığı ise merak konusu. Bu sorunun yanıtı ve Korkmaz hakkında daha fazla bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Avusturya'da 'kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, daha sonra ABD'ye iade edilmişti. Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Korkmaz, rutin yaşantısına devam ediyor. Son olarak New Jersey'de, Türk mahallesindeki bir baklavacıda görüntülendi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Sezgin Baran Korkmaz'ın cezaevinden tahliye edildiği ve New Jersey'de olduğu biliniyor. Gazeteci Sevgi Akarçeşme, Korkmaz'ı New Jersey'deki bir Türk mahallesinde bulunan baklavacıda buldu ve bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına, "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın cezaevinden çıkışı ve son durumu hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin.