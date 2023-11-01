Ömrümde ilk defa sevildim sandım
Meğer yanılmışım sevilmemişim
Bilmem ki hayal mi boşa mı yandım
Meğer yanılmışım sevilmemişim
Çok sevdim mecnuna dönderdi beni
Köz koydu yüreğe yandırdı beni
Sever gibi etti kandırdı beni
Meğer yanılmışım sevilmemişim
Beni dertlerimle boğuşturuyor
Kötü talihimle dövüştürüyor
Her sormamda hayır değiştiriyor
Meğer yanılmışım sevilmemişim
O tatlıca gülüşüne takıldım
Kerem gibi aşk oduna yakıldım
Hasretinle ben tamamen yıkıldım
Meğer yanılmışım sevilmemişim
Ne tadım var ne de şireliyim ben
Boynu bükük İdris nereliyim ben
Hayır, sözü ile yaralıyım ben
Meğer yanılmışım sevilmemişim