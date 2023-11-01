Ömrümde ilk defa sevildim sandım
Meğer yanılmışım sevilmemişim
Bilmem ki hayal mi boşa mı yandım
Meğer yanılmışım sevilmemişim

Çok sevdim mecnuna dönderdi beni
Köz koydu yüreğe yandırdı beni
Sever gibi etti kandırdı beni
Meğer yanılmışım sevilmemişim

Beni dertlerimle boğuşturuyor
Kötü talihimle dövüştürüyor
Her sormamda hayır değiştiriyor
Meğer yanılmışım sevilmemişim

O tatlıca gülüşüne takıldım
Kerem gibi aşk oduna yakıldım
Hasretinle ben tamamen yıkıldım
Meğer yanılmışım sevilmemişim

Ne tadım var ne de şireliyim ben 
Boynu bükük İdris nereliyim ben 
Hayır, sözü ile yaralıyım ben 
Meğer yanılmışım sevilmemişim