Ömrümde ilk defa sevildim sandım

Meğer yanılmışım sevilmemişim

Bilmem ki hayal mi boşa mı yandım

Meğer yanılmışım sevilmemişim

Çok sevdim mecnuna dönderdi beni

Köz koydu yüreğe yandırdı beni

Sever gibi etti kandırdı beni

Meğer yanılmışım sevilmemişim

Beni dertlerimle boğuşturuyor

Kötü talihimle dövüştürüyor

Her sormamda hayır değiştiriyor

Meğer yanılmışım sevilmemişim

O tatlıca gülüşüne takıldım

Kerem gibi aşk oduna yakıldım

Hasretinle ben tamamen yıkıldım

Meğer yanılmışım sevilmemişim

Ne tadım var ne de şireliyim ben

Boynu bükük İdris nereliyim ben

Hayır, sözü ile yaralıyım ben

Meğer yanılmışım sevilmemişim